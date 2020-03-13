Происшествия

Великолучане не согласны с приговором мужчине, обстрелявшему подростков на детской площадке

Родители раненого на детской площадке великолукского школьника не согласны с приговором, вынесенным агрессивному стрелку. С просьбой помочь восстановить справедливость на сайт губернатора Псковской области обратился отец пострадавшего мальчика Вадим Ефремов, пишет «МК в Пскове».

Мужчина сообщил, что решение по делу в отношении мужчины, разозлённого шумом под окнами жилого дома и обстрелявшего школьников на площадке, вынесли несколько дней назад. Виновный получил 6,5 лет колонии общего режима и требование выплатить 1 миллион за моральный вред.

Это наказание близкие и знакомые раненого школьника сочли слишком мягким. Насторожило и то, что статья, по которой обвиняли стрелка, была переквалифицирована на более мягкую.

«Преступник был охотником с десятилетним стажем. Он имел нарезное, гладкоствольное оружие, стрелял из винтовки с оптическим прицелом, целясь в сердце, зная ее характеристики и то, что в винтовке в целях усиления убойной мощности была переделана пружина», - рассказал обратившийся и добавил, что ранее стрелок был судим неоднократно, однако, и это не отяготило его наказания.

«Из-за этого человека сейчас мой ребенок инвалид, с простреленным сердцем, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, и умелым действиям врачей, чудом оставшийся в живых. Хочу вас попросить еще раз о помощи, в пересмотре этого судебного решения, на более адекватное», - в своём обращении к главе региона написал отец пострадавшего мальчика.