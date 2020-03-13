Происшествия

Жизни рабочего, пострадавшего на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, ничего не угрожает

Жизни рабочего, пострадавшего на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, ничего не угрожает. Об этом сегодня, 18 марта, в рамках рабочего выезда главы администрации Пскова Александр Братчиков рассказал директор компании, которая занимается строительством, Юрий Стрелков.

15 марта на стадионе «Машиностроитель» обрушился один из недавно возведенных кирпичных пролетов на трибунах. Пострадал один из рабочих.

«Строительная площадка - это зона повышенной опасности. Нами постоянно осуществляется мониторинг всех подрядных организаций. Что касается несчастного случая, который произошел 15 марта, создана комиссия, будет произведено следственное расследование. Субподрядчик уведомил все инстанции, вскоре будет получено заключение о последствиях и степени тяжести», - рассказал Юрий Стрелков.

Он отметил, что, насколько ему известно, пострадавший рабочий находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Александр Братчиков выразил надежду, что подобных ситуаций больше не возникнет. Юрий Стрелков заявил, что для избежания повторения ситуации принимаются все возможные меры.