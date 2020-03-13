Происшествия

Два человека доставлены в больницу после пожара на Металлистов в Пскове

Два человека пострадали в результате пожара в доме 3 по улице Металлистов в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного отделения МЧС.

Возгорание произошло в 22.58 в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В комнате сгорели диван и постельные принадлежности, помещение закопчено. Причина - неосторожное обращение с огнем при курении.

В городскую больницу с отравлением угарным газом доставлена женщина 1948 года года рождения и мужчина 1975 года рождения с термическими ожогами 1 и 2 степени левого предплечья.

Пожарные эвакуировали 14 человек, в том числе четверо детей.