Происшествия

В Палкино пскович напал на мужчину и похитил его мобильный телефон

Сотрудники отделения полиции по Палкинскому району установили подозреваемого в открытом хищении чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в поселке Палкино ночью 18 марта 21-летний молодой человек шел на работу, и на пересечении улиц Смольной и Северной неизвестный мужчина с применением насилия похитил у него мобильный телефон, после чего скрылся. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники отделения полиции по Палкинскому району и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, подозреваемый в совершения преступления был задержан в Пскове. Им оказался не работающий житель областного центра, мужчина 1990 года рождения. Похищенный телефон изъят. Ведется расследование.