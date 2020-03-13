Происшествия

Безработный житель Новоржева обокрал столовую

Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении краж в двух районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В поселке Струги Красные в полицию обратился пенсионер 1949 года рождения, который сообщил, что 17 марта не запер входную дверь, и из кармана куртки неизвестный похитил около 18 тысяч рублей. Преступление было совершено в доме по Парковому переулку. В краже подозревается 46-летний безработный и ранее судимый местный житель. Часть похищенных денег изъята. Проводится проверка.

А в городе Новоржеве в период с 17 по 18 марта из помещения столовой по улице Пушкина совершена кража денежных средств, сигарет и спиртного. Вор проник в помещение, разбив оконное стекло. Причиненный ущерб устанавливается.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» установлен и задержан подозреваемый. Это 31-летний не работающий, судимый за кражу житель Новоржева. Он дал признательные показания. В ходе обыска, проведенного в рамках возбужденного уголовного дела, изъяты похищенные деньги и алкогольные напитки. Ведется следствие.