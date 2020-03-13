Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Ангарский дом для псковичей
Легендарный БГ в Пскове!
Дело Гавунаса
Гонки по вертикали
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Парк для людей, попавших в беду
 
 
 
ещё Происшествия 13.03.2020 14:113 В Пскове будут судить мужчину, убившего во время секса подругу и спрятавшего ее тело за диван 19.03.2020 12:450 Пьяного водителя «Ауди» остановили полицейские на Рижском проспекте в Пскове 19.03.2020 12:280 Лжеслужащие банков лишили псковичек около 250 тысяч рублей 19.03.2020 12:070 Следователи выясняют обстоятельства гибели рыбака в реке Великой 19.03.2020 11:361 Водителя в состоянии сильного опьянения остановили в Опочке 19.03.2020 10:241 Безработный житель Новоржева обокрал столовую
 
 
 
Самое популярное 13.03.2020 11:3916 Уголовное дело возбуждено в отношении главы Палкинского района Евгения Седова 12.03.2020 15:4913 Коронавирус. Паника!? 15.03.2020 18:0011 Каникулы в школах Псковской области начнутся с 16 марта для предотвращения коронавируса 17.03.2020 07:5620 Псковичи скупают крупы, макароны и сахар 15.03.2020 10:143 Нашлась пропавшая с младенцем великолучанка
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Водителя в состоянии сильного опьянения остановили в Опочке

19.03.2020 11:36|ПсковКомментариев: 1

Нетрезвого водителя остановили полицейские в городе Опочке в 20.15 18 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».

На улице Автозаводской сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль «Киа». За рулем «в состоянии сильнейшего опьянения» находился мужчина 1976 года рождения. «Страшно представить, что могло бы произойти если бы не своевременно полученная информация и быстрая, организованная работа инспекторов, - отметили в отделе полиции. - Благодарим неравнодушных граждан, которые оказывают нам бесценную помощь!»

Водитель от освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.26 части 1 КоАП РФ.

Теги: #Опочецкий район #полиция #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 445 человек
19.03.2020, 12:590 МВД запускает онлайн-акцию к 75-й годовщине Победы 19.03.2020, 12:460 Бизнес-омбудсмен направил в администрацию Псковской области предложения по мерам поддержки предпринимателей 19.03.2020, 12:450 Пьяного водителя «Ауди» остановили полицейские на Рижском проспекте в Пскове 19.03.2020, 12:390 В Госдуме подготовят законопроект об уголовной ответственности для нарушивших карантин
19.03.2020, 12:360 В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно соблюдать карантин дома 19.03.2020, 12:330 Правительство будет отслеживать цены в России 19.03.2020, 12:320 Псковская область занимает 2 место по СЗФО по производству рапса 19.03.2020, 12:300 «Кто и как выбирал ректора?»: подписчики паблика ПсковГУ комментируют результаты избрания Натальи Ильиной
19.03.2020, 12:280 Лжеслужащие банков лишили псковичек около 250 тысяч рублей 19.03.2020, 12:250 «Сообразим на троих»: Жизнь в условиях пандемии коронавируса 19.03.2020, 12:170 Что представляет собой электронная подпись и зачем она нужна, рассказали в Росреестре Псковской области 19.03.2020, 12:160 Правительство РФ вводит мораторий для бизнеса по выплате страховых взносов и отсрочку на уплату аренды
19.03.2020, 12:110 Псковичка подозревается в фиктивной регистрации иностранцев 19.03.2020, 12:090 ЦИК России изучает возможность проведения онлайн-голосования по Конституции в разных регионах 19.03.2020, 12:070 Следователи выясняют обстоятельства гибели рыбака в реке Великой 19.03.2020, 12:030 С 19 марта прекращен прием граждан в псковском управлении Минюста
19.03.2020, 11:580 Роскачество проверило томатный сок 19.03.2020, 11:570 Дарим то, что вам необходимо: Строительная компания «Ангарский дом» запускает весенние суперакции 19.03.2020, 11:560 В России прогнозируют аномальное нашествие клещей из-за теплой зимы 19.03.2020, 11:540 Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети
19.03.2020, 11:531 Временно закрыты музейные экспозиции в Изборске, Музее истории города Печоры и Музее-усадьбе народа сето 19.03.2020, 11:410 Топ-15 нелепых мифов о коронавирусе 19.03.2020, 11:361 Водителя в состоянии сильного опьянения остановили в Опочке 19.03.2020, 11:320 Членство главы Палкинского района Евгения Седова в «Единой России» приостановлено 
19.03.2020, 11:311 Минобрнауки разрешило вузам сдвигать сессию из-за коронавируса 19.03.2020, 11:283 ПсковГУ: Творческий кризис 19.03.2020, 11:124 Россияне уверены, что медицинские службы смогут защитить население страны от коронавируса - опрос 19.03.2020, 11:105 5 тысяч жителей Псковской области заболели гриппом и ОРВИ за неделю
19.03.2020, 11:070 В Псковском филиале Академии ФСИН России подвели итоги конкурса плакатов «Энергосбережение - важное умение» 19.03.2020, 11:000 В России скончался первый пациент с коронавирусом 19.03.2020, 10:540 Сливочное масло из Польши не прошло ветеринарный контроль в Псковской области 19.03.2020, 10:530 В новом детском саду в Неелово ведется монтаж канализационных и водопроводных сетей
19.03.2020, 10:441 С 23 марта обслуживание клиентов АО «Псковэнергосбыт» будет временно проходить в дистанционном режиме 19.03.2020, 10:390 Прокуратура Пскова помогла сиротам получить жилье 19.03.2020, 10:360 AliExpress отменит комиссию для российских продавцов 19.03.2020, 10:321 Путин больше всего доверяет простым россиянам
19.03.2020, 10:310 Выпуск пасхальных сувениров освоен в себежской колонии 19.03.2020, 10:300 ОНФ объявляет всеобщую НКО-мобилизацию для защиты населения от коронавируса 19.03.2020, 10:261 Фонд капитального ремонта Псковской области приостанавливает прием граждан 19.03.2020, 10:241 Безработный житель Новоржева обокрал столовую
19.03.2020, 10:170 Псковские городские библиотеки переходят на онлайн-обслуживание читателей 19.03.2020, 10:110 Красногородец привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов 19.03.2020, 10:100 В Палкино пскович напал на мужчину и похитил его мобильный телефон 19.03.2020, 10:060 Псковичи временно не смогут попасть на личный прием к приставам
19.03.2020, 10:050 Находящимся на карантине псковичам Фонд социального страхования выдаст больничные дистанционно 19.03.2020, 10:000 Виновниками дорожных трагедий с детьми нередко становятся их родители - псковская ГИБДД 19.03.2020, 09:580 «BMW» псковича реализуют на торгах в случае неуплаты им полумиллионного долга 19.03.2020, 09:575 Путин не согласен с теми, кто называет его царем
19.03.2020, 09:550 Великолукский драмтеатр в онлайн-режиме покажет моноспектакль «Записки сумасшедшего» 19.03.2020, 09:470 СМИ: В России предложили ввести новый вид занятости 19.03.2020, 09:374 Единственный в Острове светофор снес автомобиль 19.03.2020, 09:312 Псковским Россельхознадзором уничтожено 12,5 тонн польских яблок
19.03.2020, 09:262 Маленькие деревни предлагают обеспечить интернетом и радиотелефонной связью 19.03.2020, 09:150 С 19 марта в Арбитражном суде Псковской области приостанавливается личный прием граждан 19.03.2020, 09:120 В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины 19.03.2020, 09:061 В Пскове около 100 автобусов в день проходят генуборку
19.03.2020, 09:050 Бывший завод «Вектор» в Острове загорелся из-за нарушения правил безопасности при огневых работах 19.03.2020, 09:050 «Единая Россия»: Спортивные объекты в 40 регионах должны быть построены в сроки 19.03.2020, 08:460 Два человека доставлены в больницу после пожара на Металлистов в Пскове 19.03.2020, 08:360 Девочка с колокольчиковым голосом: школьница из Опочки представит Россию на фестивале «Riga Symphony» 
19.03.2020, 08:280 Пропавшего Сергея Блинова нашли в Пскове 19.03.2020, 08:230 СКР изучит список ветеранов Латышского легиона СС в докладе историков 19.03.2020, 08:220 Три человека скончались в результате столкновения «Ауди» и фуры на трассе в Островском районе. ФОТО 19.03.2020, 08:150 Правительство допустило возможность усиления профилактических мер из-за коронавируса
19.03.2020, 08:121 Музей-заповедник «Михайловское» приостанавливает прием посетителей 19.03.2020, 08:110 ФНС отменяет выездные проверки из-за короновируса 19.03.2020, 08:002 В Госдуме предлагают расширить «антивирусный» пакет помощи бизнесу 19.03.2020, 07:410 Более 400 человек с признаками инфекции выявили на госгранице РФ с января
19.03.2020, 07:340 Число жертв коронавируса в мире превысило 8,7 тыс. человек, число инфицированных - 206 тысяч 19.03.2020, 07:260 Комиссионные доходы банков по кредитам выросли на 227% в 2019 году 19.03.2020, 07:050 В России обсудят введение нового режима занятости 19.03.2020, 06:460 Путешествующего гражданина Китая изолировали в Псковской области из-за угрозы коронавируса
18.03.2020, 22:131 В Пскове разыскивают пропавшего Сергея Блинова 18.03.2020, 22:026 Путин призвал не верить фейкам о масштабах распространения коронавируса в России 18.03.2020, 21:420 Ученый предупредил о риске заболеть из-за сверхурочной работы в офисе 18.03.2020, 21:4111 Игорь Дитрих: Поправки в Конституцию повлекут положительные изменения в социальной и политической сфере
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.