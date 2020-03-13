Происшествия

Водителя в состоянии сильного опьянения остановили в Опочке

Нетрезвого водителя остановили полицейские в городе Опочке в 20.15 18 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».

На улице Автозаводской сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль «Киа». За рулем «в состоянии сильнейшего опьянения» находился мужчина 1976 года рождения. «Страшно представить, что могло бы произойти если бы не своевременно полученная информация и быстрая, организованная работа инспекторов, - отметили в отделе полиции. - Благодарим неравнодушных граждан, которые оказывают нам бесценную помощь!»

Водитель от освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.26 части 1 КоАП РФ.