Происшествия

Пьяного водителя «Ауди» остановили полицейские на Рижском проспекте в Пскове

В Пскове установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Утром 18 марта у дома по Рижскому проспекту дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Ауди». Выяснилось, что машиной управлял горожанин 1986 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.