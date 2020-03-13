Происшествия

Лжеслужащие банков лишили псковичек около 250 тысяч рублей

Несколько жителей Псковской области лишились денег после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, 30-летней псковичке 17 марта позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения несанкционированного списания средств завладел с ее банковской карты деньгами в сумме 157 тысяч рублей.

Другой 62-летней жительнице областного центра в телефонном разговоре мнимый банковский служащий пообещал не допустить незаконные попытки оформления кредита на ее имя. В итоге эта «услуга» обошлась пенсионерке в 90 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Кроме того, двое жителей Куньинского и Плюсского районов при попытке совершения операций купли-продажи товаров через интернет стали жертвами мошенников и лишились в общей сложности более 40 тысяч рублей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

«Полиция в очередной раз предостерегает жителей региона: при общении с незнакомцами по телефону или в Интернете нужно всегда помнить о мерах предосторожности, не сообщать неизвестным лицам свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт! А при совершении операций по купле и продаже товаров в Сети следует пользоваться услугами только проверенных партнеров», - отметили в ведомстве.