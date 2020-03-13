Происшествия

В Пскове будут судить мужчину, который угрожал полицейским косой

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 9 февраля обвиняемый в момент задержания за дебош возле частного дома по улице Старотекстильной в городе Пскове стал размахивать ручной косой, не подпуская к себе полицейских.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.