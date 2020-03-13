Происшествия

В выручке себежской торговой организации выявлена поддельная пятитысячная купюра

В Великих Луках выявлена пятитысячная банкнота с признаками подделки. Ее обнаружили 19 марта в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, поступила фальшивая купюра из торговой организации города Себежа. По данному факту проводится проверка, поясни ли Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

В связи с этим полиция напоминает гражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков.