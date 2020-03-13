Пропавший в августе прошлого года великолучанин до сих пор не найден

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Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают Евгения Степанова, 1989 года рождения. С 4 августа 2019 года его местонахождение неизвестно, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД. Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло- русые короткие, глаза светло-серые. Был одет: серая куртка, рубашка серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.