Происшествия

Мошенники сняли с банковских карт псковичек более 100 тысяч рублей

Псковички не досчитались денег на своих счетах после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, 38-летней псковичке 19 марта позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к банковскому счету женщины завладел принадлежащими ей деньгами. Речь идет о сумме 70 тысяч рублей.

Другой 33-летней жительнице областного центра 18 марта в телефонном разговоре мнимый банковский служащий обещал не допустить незаконного списания средств и под этим предлогом лишил ее около 50 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

«С учетом этих и других подобных фактов дистанционного мошенничества полиция напоминает жителям области о том, что при общении с незнакомцами по телефону или в интернете во избежание малоприятных последствий не поддавайтесь на различные их ухищрения, не сообщайте «доброжелателям» свои персональные данные и реквизиты банковских карт», - отметили в ведомстве.