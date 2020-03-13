Происшествия

Ревнивую псковичку будут судить за убийство предполагаемой соперницы

В Пскове завершено расследование по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 13 октября 2019 года обвиняемая вместе с супругом находилась в гостях у потерпевшей в одной из квартир на улице Карла Маркса. Приревновав к предполагаемой сопернице возлюбленного, она схватила нож и ударила им 43-летнюю хозяйку квартиры в живот. От полученного ранения последняя скончалась на месте преступления.

В рамках расследования уголовного дела следователь допросил очевидцев преступления и иных свидетелей. Были проведены три проверки показаний на месте, а также 15 судебных экспертиз, в том числе: 7 молекулярно-генетических, биологическая, дактилоскопическая, 2 психиатрические, медико-криминалистическая и 3 ситуационные судебные экспертизы. Объем уголовного дела составил почти тысячу листов.

Обвиняемая признала свою вину полностью. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.