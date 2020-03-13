Происшествия

Транспортная прокуратура выявила нарушения на объектах железнодорожного транспорта Псковской области

Великолукская транспортная прокуратура в Новосокольнической дистанции пути провела проверку, в ходе которой выявила, что пешеходные переходы на железнодорожных переездах не оборудованы соответствующими знаками и предупредительными указателями о зонах повышенной опасности.

Кроме того, на железнодорожных переездах вскрыты нарушения не соблюдения норм технических требований по их содержанию, а именно отсутствие вертикальной разметки и световозвращателей на сигнальных столбиках, не обозначение соответствующими дорожными знаками, информирующими водителей о приближении к опасному участку дороги.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Новосокольнической дистанции пути. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), которые находятся на рассмотрении.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются.