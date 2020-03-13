Происшествия

Розыски мужчины в резиновых сапогах продолжаются в Псковской области

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Фёдорова Андрея Викторовича, 1976 года рождения. По имеющимся данным, 22 марта минувшего года он ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Приметы: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Фёдорова Андрея Викторовича, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.