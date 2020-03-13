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Конфликт из-за женщины стал причиной убийства псковича

21.03.2020 14:48|ПсковКомментариев: 0

Следственным отделом по г. Псков СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего) по факту обнаружения в одном из домов на ул. Красноармейской в г. Пскове тела мужчины - хозяина квартиры с черепно-мозговой травмой.

Тело было обнаружено 9 марта 2020 года. В ходе непрекращающейся работы следователей и полицейских, направленной на раскрытие преступления, получены доказательства причастности к его совершению 27-летнего жителя Республики Беларусь и ранее судимого за убийство 46-летнего мурманчанина, после чего установлено их физическое местонахождение в г. Санкт-Петербурге и произведено процессуальное задержание.

По версии следствия, в ночь на 9 марта 2020 года между задержанными и хозяином квартиры в процессе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт из-за женщины, в ходе которого двое гостей нанесли ему множество ударов кулаками в голову, причинив черепно-мозговую травму, от которой он скончался на месте преступления.

В настоящее время двум предполагаемым злоумышленникам предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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