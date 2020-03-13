Разыскиваются очевидцы потасовки между неизвестным и водителем, сбившим девочку на улице Леона Поземского

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Водитель автомобиля, сбившего 13-летнюю девочку на улице Леона Поземского, просит очевидцев дорожного-транспортного происшествия и возникшей потасовки обратиться в городскую Госавтоинспекцию и дать объяснения по факту случившегося.
Кроме того, он также предоставить запись с видеорегистраторов при их наличии.
Напомним, инцидент произошел на улице Леона Поземского у дома 21/1 20 марта около 17.13. 13-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил водитель «Форда».