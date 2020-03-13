Происшествия

Разыскиваются очевидцы потасовки между неизвестным и водителем, сбившим девочку на улице Леона Поземского

Фото: https://vk.com/dtp_pskov

Водитель автомобиля, сбившего 13-летнюю девочку на улице Леона Поземского, просит очевидцев дорожного-транспортного происшествия и возникшей потасовки обратиться в городскую Госавтоинспекцию и дать объяснения по факту случившегося.

Кроме того, он также предоставить запись с видеорегистраторов при их наличии.

Смотрите также 13-летняя девочка сбита на улице Поземского в Пскове

Напомним, инцидент произошел на улице Леона Поземского у дома 21/1 20 марта около 17.13. 13-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил водитель «Форда».