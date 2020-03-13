Происшествия

В Пскове обнаружена фальшивая пятитысячная купюра

В городе Пскове обнаружена денежная купюра достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, 18 марта банкнота поступила в одно из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, фальшивая купюра поступила из магазина города Порхов. По данному факту проводится проверка.

В связи с этим полиция напоминает гражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.

Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление!

Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).

Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.

В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.

Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.