Происшествия

Нетрезвого гражданина на мопеде «Белка» остановила дорожная полиция в Пыталовском районе

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Пыталовском районе установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 20 марта около 19.45 в д. Носово Пыталовского района был остановлен водитель мопеда «Белка» (без г.н.).

В ходе проверки было установлено, что мопедом управлял безработный гражданин (ранее не судим), 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина дал признательные показания. По данному факту полицией проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.