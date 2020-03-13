Происшествия

Пожар в Великих Луках унес жизнь 58-летней пенсионерки

В Великих Луках 21 марта на улице Ботанической, 11 горел частный жилой дом. Как сообщают Луки.ру, в результате пожара погибла проживающая в доме пенсионерка 1962 года рождения.



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В результате пожара огнем полностью уничтожена кровля жилого дома. Внутренние помещения выгорели по всей площади.

К месту пожара выехало 3 пожарных отделения в количестве 13 человек.

Предположительная причина пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Великолукские следователи проводят проверку по факту гибели женщины на пожаре. Руководитель следственного отдела по г. Великие Луки СУ СК России Станислав Кожевников сообщил, что 58-летняя великолучанка проживала в доме с сыном и внуком.