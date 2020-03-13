Происшествия

Дом и гараж с автомобилем сгорели в Островском районе

Жилой дом, гараж с автомобилем «Фольксваген Гольф» и надворная постройка сгорели 22 марта в деревне Трушки Островского района. Пожар начался в 23.25 из-за короткого замыкания на кухне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

Кроме того, 21 марта в 17.01 произошел пожар в одной из квартир дома по улице Малая Пачковка в Печорах. Сгорели постельные принадлежности. Предположительная причина - поджог.

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А ранее, 20 марта, в деревне Федосеево Великолукского района из-за короткого замыкания электропроводки сгорели двухэтажный жилой дом и соседний дом, две хозяйственные постройки. Еще два дачных дома пожарным удалось отстоять.