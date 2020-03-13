Продукты питания похитил пскович из магазина на Рижском проспекте

В продуктовых магазинах появится оплата по лицу

Ложноположительный результат теста на коронавирус выявлен у мальчика из детского сада «Ягодка» в Пскове

В ОЭЗ «Моглино» заверили, что угроза коронавируса не повлияла на графики реализации проектов ее резидентов

Новый антирекород коронавируса - почти 800 умерших за сутки в Италии

В Пскове и Великих Луках организуют бесплатную раздачу медицинских масок

МЧС разослало псковичам предупреждение об обязательной самоизоляции при возвращении из-за границы

«Аэрофлот» приостановил полеты в Индию, Швецию и Финляндию

Псковские отделения ПФР работают в штатном режиме, но с усиленными мерами по санобработке

Группа компаний «Спектр» приступила к подготовке проектирования исторического парка «Россия — моя история» в Пскове

Таксисты всего мира отмечают сегодня свой профессиональный праздник

Правительство обнулит таможенные пошлины на лекарства и медицинские изделия

Стихами своего любимого поэта поделился с подписчиками в Instagram Михаил Ведерников