Продукты питания похитил пскович из магазина на Рижском проспекте

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии, 22 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 34-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.