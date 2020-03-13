Происшествия

Псковская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте более 700 граммов наркотика

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений - покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

По версии следствия, мужчина с использованием интернет-ресурсов приобретал наркотические средства, которые незаконно распространял на территории Псковской области, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры.

В ноябре 2019 года он был задержан сотрудниками полиции при попытке сбыта наркотика путем «закладки», после чего проведенным расследованием установлена его причастность к еще 10 наркосбытам.

Из незаконного оборота изъято более 700 граммов наркотика, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.