Происшествия

Тело мужчины найдено рядом с заводом в Великих Луках

Тело мужчины 1969 года рождения обнаружено в Великих Луках в 16.00 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель следственного отдела по городу Великие Луки СУ СК России Станислав Кожевников.

Труп обнаружила местная жительница в сарае рядом с заводом «Велмаш».

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливается причина смерти и личность скончавшегося мужчины. Также ведется поиск его родственников. Предположительно, это человек без определенного места жительства, добавил Станислав Кожевников.