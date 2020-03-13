Происшествия

Житель Псковского района угрожал убийством сожительнице из-за неудачных поисков документов на недвижимость

В суд направлено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя Псковского района, который угрожал убийством своей сожительнице.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, в ходе дознания установлено, что в январе 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме в деревне Кашино Псковского района, устроил скандал своей сожительнице.

Поводом послужило то, что он не мог найти документы на дом. После того как женщина, не желая продолжения конфликта, ушла в свой дом, расположенный в этой же деревне, злоумышленник, прихватив из своего дома нож, отправился вслед за ней.

Придя в дом к сожительнице, он продолжил ссору, в ходе которой приставил лезвие ножа к ее горлу, угрожая убийством. В тот момент, когда злоумышленник отвлекся на поиски документов, потерпевшая смогла выбежать из дома.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст. 119 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.