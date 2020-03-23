Происшествия

До 2 лет тюрьмы может получить житель Куньинского района за продажу небезопасного алкоголя

Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд в отношении местного жителя, который совершил преступление - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, установлено, что в ноябре 2019 года при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» житель Куньинского района продал спиртосодержащею жидкость, которая согласно заключению, не отвечает требованиям для безопасности жизни и здоровья потребителей при использовании в пищевых целях.

Преступление относится к категории небольшой тяжести, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.