Происшествия

Жителя Куньи накажут за полумиллионный долг по алиментам

Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд в отношении жителя Куньи, который совершил преступление - неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что житель Куньинского района, на основании судебного приказа обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере ¼ части всех видов заработка (дохода) ежемесячно до совершеннолетия ребенка.

Однако, мер к уплате по решению суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка и погашению задолженности по алиментам без уважительной причины в нарушение решения суда не производил, на учет в центр занятости населения по месту своего жительства не встал, мер к исполнению решения суда не принимал, материальной и иной помощи дочери не оказывал.

Сумма задолженности по алиментам в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года составляет 31747,83 рублей.

Общая сумма задолженности составляет 595174,64 рублей.

Преступление относится к категории небольшой тяжести, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до одного года, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок.