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Жители Пскова, Псковского, Печорского и Новосокольнического районов не досчитались 400 тыс. рублей после общения с мошенниками

Жители Пскова, Псковского, Печорского и Новосокольнического районов не досчитались около четырехсот тысяч рублей на своих счетах после общения с мошенниками. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 50-летней псковичке 20 марта позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к банковскому счету женщины завладел принадлежащими ей деньгами в сумме более 200 тысяч рублей.

Неустановленное лицо путем обмана под предлогом оформления кредитного договора через интернет-сайт похитило у жительницы Новосокольнического района 1987 года рождения свыше 68 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

А 34-летней жительнице Псковского района марта позвонил мнимый банковский служащий, который под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к банковскому счету завладел принадлежащими ей деньгами в сумме 43 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Ведется проверка.

За последние дни несколько жителей Пскова, Псковского, Печорского и Новосокольнического районов поддались на различные уловки нечистых на руку лиц и лишились в общей сложности около 400 тысяч рублей.

С учетом этих и других подобных фактов дистанционного мошенничества полиция напоминает жителям области о том, что при общении с незнакомцами по телефону или в интернете во избежание серьезных проблем нельзя поддаваться на их ухищрения и сообщать свои персональные данные и реквизиты банковских карт.