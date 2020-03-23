Происшествия

Три пала травы зафиксированы в Псковской области за сутки

Двенадцать палов травы на площади 11,9 га произошли в Псковской области с начала пожароопасного периода 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

За минувшие сутки, 23 марта, были зафиксированы три возгорания сухой травы на площади 3 га. Два - в Псковском районе и один - в Порховском.

ГУ МЧС по Псковской области призывает жителей региона воздержаться от следования опасной весенней традиции пала травы и напоминает, что это влечет за собой административную ответственность

Считается, что сжигание прошлогодней травы способствует удобрению земли золой и быстрому росту молодых растений, а также избавлению от насекомых-вредителей и паразитов. На самом деле, согласно реальным фактам, весенние палы каждый год наносят огромный ущерб природе и человеку, а зачастую приводят и к трагическим последствиям.