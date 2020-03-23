Происшествия

Росгвардейцы задержали в Пскове похитительницу косметики

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

23 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Коммунальной - сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 42-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала косметические средства. Сумма ущерба составила более 800 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.

Региональное управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.