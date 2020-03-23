Происшествия

Поисками пожилой псковички, страдающей потерей памяти, занялась полиция

Полицией устанавливается местонахождение пожилой псковички.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД, по имеющимся данным, в областном центре 23 марта около 14 часов ушла из дома по улице Гражданской Антонина Шевелева, 1938 года рождения.

Была одета в светлую куртку, темные брюки. Может представляться Шестаковой. Страдает потерей памяти.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Шевелевой Антонины Максимовны, просят обратиться по телефонам: 89113548188, 89052954481, 02 или в ближайший отдел полиции.