Происшествия

Мясные полуфабрикаты похитила женщина из псковского магазина

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии, 23 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 40-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала полуфабрикаты из мяса на сумму 1374 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.