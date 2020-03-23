Происшествия

Тело пропавшей день назад пенсионерки нашли на окраине Пскова

Тело пенсионерки Антонины Шевелевой, пропавшей накануне в Пскове, нашли сегодня днем на дороге на окраине города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального следственного управления СКР, труп обнаружен возле лесного массива в районе деревни Голубово.

На теле отсутствуют видимые признаки следов насилия. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, для выяснения причин смерти назначена медицинская судебная экспертиза.

Ранее сообщалось, что 23 марта в 14.00 псковичка 1938 года рождения ушла из дома по улице Гражданской и не вернулась. Женщина страдала потерей памяти.