Происшествия

Экс-пристава и ее подельников будут судить в Пскове за крупное мошенничество

Вчера, 23 марта, в Псковский городской суд на рассмотрение поступило дело о крупном мошенничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

В деле фигурируют двое молодых людей в возрасте 23 и 24 лет, а также их 37-летняя соучастница, которая использовала прежний опыт работы в службе судебных приставов и спланировала с ними хищение денег со счетов социально незащищенных категорий граждан.

Обвиняемым инкриминируется совершение мошенничества в крупном и особо крупном размерах (ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ), сбор сведений, составляющих банковскую тайну, из корыстной заинтересованности (ч.3 ст.183 УК РФ) и изготовление с целью использования заведомо подложного документа (ч.1 ст.327 УК РФ). Кроме того, одному из обвиняемых вменено незаконное образование юридического лица через подставное лицо (ч.1 ст.173.1 УК РФ).