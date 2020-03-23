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Более 3 млн рублей похитили у псковских пенсионеров и сироты-инвалида экс-пристав и ее подельники

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей в возрасте 23 и 24 лет, а также их 37-летней соучастницы, которая использовала прежний опыт работы в службе судебных приставов и спланировала с ними хищение денег со счетов социально незащищенных категорий граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, по версии следствия, в 2018 году предполагаемые злоумышленники путем предоставления в Управление Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Псковской области сфабрикованных исполнительных документов, якобы выданных мировым судьей, похитили с расчетных счетов троих пожилых людей и сироты-инвалида, где были накоплены поступившие за многие годы пенсионные начисления. Затем они обналичили деньги через счета третьих лиц, специально открытые для этих целей, после чего распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму 3 млн 200 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности региональных управлений МВД и ФСБ во взаимодействии со службой безопасности УФССП России по Псковской области, подозреваемые задержаны при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе предварительного расследования они признали себя виновными по существу предъявленных обвинений и добровольно возместили потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме.

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В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.