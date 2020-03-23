Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ангарский дом для псковичей
Дело Гавунаса
Легендарный БГ в Пскове!
Резиновые сапоги: за и против
Телефон прямого эфира 56-73-72
Парк для людей, попавших в беду
Гонки по вертикали
Бесплатные советы юристов псковичам
 
 
 
ещё Происшествия 23.03.2020 16:127 Сотни патронов и снарядов нашел многодетный отец в Стругокрасненском районе 24.03.2020 17:490 В Пскове сын до смерти забил мать 24.03.2020 17:142 Более 3 млн рублей похитили у псковских пенсионеров и сироты-инвалида экс-пристав и ее подельники 24.03.2020 16:334 Экс-пристава и ее подельников будут судить в Пскове за крупное мошенничество 24.03.2020 15:281 Тело пропавшей день назад пенсионерки нашли на окраине Пскова 24.03.2020 13:210 Пропавшая в Пскове день назад пенсионерка найдена мертвой
 
 
 
Самое популярное 21.03.2020 14:419 Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом 22.03.2020 18:390 Туроператоры заявили о вынужденной аннуляции всех забронированных туров за рубеж 21.03.2020 22:2625 Шесть человек предположительно инфицировано коронавирусом в Псковской области на данный момент 22.03.2020 22:3010 Число госпитализированных с подозрением на коронавирус выросло в Псковской области до 21 23.03.2020 11:381 В Псковской областной клинической больнице объявлен карантин
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Более 3 млн рублей похитили у псковских пенсионеров и сироты-инвалида экс-пристав и ее подельники

24.03.2020 17:14|ПсковКомментариев: 2

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей в возрасте 23 и 24 лет, а также их 37-летней соучастницы, которая использовала прежний опыт работы в службе судебных приставов и спланировала с ними хищение денег со счетов социально незащищенных категорий граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, по версии следствия, в 2018 году предполагаемые злоумышленники путем предоставления в Управление Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Псковской области сфабрикованных исполнительных документов, якобы выданных мировым судьей, похитили с расчетных счетов троих пожилых людей и сироты-инвалида, где были накоплены поступившие за многие годы пенсионные начисления. Затем они обналичили деньги через счета третьих лиц, специально открытые для этих целей, после чего распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму 3 млн 200 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности региональных управлений МВД и ФСБ во взаимодействии со службой безопасности УФССП России по Псковской области, подозреваемые задержаны при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе предварительного расследования они признали себя виновными по существу предъявленных обвинений и добровольно возместили потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 752 человека
24.03.2020, 17:510 Инфляция в СЗФО в феврале замедлилась 24.03.2020, 17:490 В Пскове сын до смерти забил мать 24.03.2020, 17:450 Дополнительные средства рассчитывает привлечь Псковская область на микрофинансовую деятельность предприятий 24.03.2020, 17:300 Коронавирус существенно не повлиял на планы резидентов ОЭЗ «Моглино»
24.03.2020, 17:150 Великолукский транспортный прокурор проведет прием граждан 24.03.2020, 17:142 Более 3 млн рублей похитили у псковских пенсионеров и сироты-инвалида экс-пристав и ее подельники 24.03.2020, 17:020 В магазин It girl приглашает псковичей «ПИК60» 24.03.2020, 16:541 Опубликовано фото Путина в защитном костюме при визите в больницу в Коммунарке
24.03.2020, 16:511 Средняя заработная плата в Псковской области в 2020 году превысила 29 200 рублей - Псковстат 24.03.2020, 16:400 Впервые в уголовно-исполнительной системе региона начальнику отряда исправительной колонии вручили звание «подполковник внутренней службы» 24.03.2020, 16:370 Волонтерский центр «Единой России» в Великих Луках приступает к работе 24.03.2020, 16:334 Экс-пристава и ее подельников будут судить в Пскове за крупное мошенничество
24.03.2020, 16:300 7 главных заблуждений об отношениях, которые нужно знать 24.03.2020, 16:220 До ослабления курса рубля и коронавирусных ограничений Псковская область демонстрировала умеренный рост экономических показателей 24.03.2020, 16:100 «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников на март 2020 года 24.03.2020, 16:066 Псковичи не столкнутся с дефицитом товаров первой необходимости - бизнесмен
24.03.2020, 16:064 Андрей Михеев призвал псковичей не переживать из-за полупустых полок в магазинах 24.03.2020, 15:550  В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции проводят лектории по безопасности дорожного движения с детьми 24.03.2020, 15:521 Вернувшийся из США псковский боксер о коронавирусе: Меры в любом случае надо принимать, иначе расползется 24.03.2020, 15:490 Союз экологов Псковской области включился в работу волонтерского центра по борьбе с коронавирусом
24.03.2020, 15:447 Ажиотаж вокруг коронавируса привел к росту выручки - директор «Империала» 24.03.2020, 15:410 Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год - СМИ 24.03.2020, 15:380 Индивидуальную программу развития Псковской области могут утвердить до конца марта 24.03.2020, 15:370 Эксперт: Студенты-медики окажут ощутимую помощь скорой помощи в ситуации борьбы с коронавирусом
24.03.2020, 15:310 Дистанционное обучение станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 24.03.2020, 15:281 Тело пропавшей день назад пенсионерки нашли на окраине Пскова 24.03.2020, 15:110 Минздрав России: Ибупрофен может использоваться у пациентов с коронавирусом 24.03.2020, 15:074 Российские семинаристы спели Bella Ciao! в поддержку итальянцев, находящихся на карантине. ВИДЕО
24.03.2020, 14:590 Антисептики для рук имеются в продаже в «Империале» в достаточном количестве 24.03.2020, 14:571 В зеркале коронавируса 24.03.2020, 14:420 «Эхономика» с Андреем Михеевым. ВИДЕО 24.03.2020, 14:400 Псковичи могут посетить виртуальный концертный зал
24.03.2020, 14:390 Взаимополезной назвала практику студентов-медиков в условиях борьбы с коронавирусом Анжелика Шундер 24.03.2020, 14:370 Андрей Михеев о развитии бизнеса в условиях коронавируса: Ситуация непростая, но кризисом ее называть пока нельзя 24.03.2020, 14:330 О вероятности исключения из Единого реестра субъектов МСП предупредили псковских юрлиц и предпринимателей 24.03.2020, 14:240 В Псковской области клиентские службы ПФР временно будут осуществлять прием граждан только по предварительной записи
24.03.2020, 14:166 Михаил Ведерников получил результат теста на коронавирус 24.03.2020, 14:150 Два автомобиля и уборочная машина столкнулись на улице Ижорского Батальона в Пскове 24.03.2020, 14:140 При мешковом сборе ТКО можно накапливать в любых пакетах - «Экопром» 24.03.2020, 14:116 Николай Рассадин о влиянии коронавируса на псковский бизнес: Придется тяжело
24.03.2020, 14:050 ПЛН-ТВ: Голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля - сохранить или переносить? 24.03.2020, 14:000 Роскачество рассказало о безопасном походе в магазин в условиях коронавируса 24.03.2020, 13:501 Завтра псковичи смогут посмотреть онлайн-трансляцию 6-й симфонии Чайковского в исполнении Николая Хондзинского и «Русской консерватории» 24.03.2020, 13:440 Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
24.03.2020, 13:391 Музей святителя Тихона может появиться в Куньинском районе 24.03.2020, 13:350 Представители рабочих профессий вышли на открытый рынок труда Псковской области 24.03.2020, 13:220 Родители с детьми на удаленном обучении не получат больничные листы 24.03.2020, 13:210 Пропавшая в Пскове день назад пенсионерка найдена мертвой
24.03.2020, 13:200 До обеда на горячую линию по профилактике коронавируса в Псковской области поступило более 350 звонков 24.03.2020, 13:170 Сбербанк профинансирует съемку фильма «Псков, Знамя Победы» 24.03.2020, 13:070 Марина Гаращенко: Студенты-медики, привлекаемые для помощи врачам, не будут контактировать с пациентами 24.03.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Михеевым
24.03.2020, 13:033 Продажи презервативов в России выросли на 30% за неделю 24.03.2020, 13:010 Свыше 16 тысяч в месяц будут платить переписчикам счетных и стационарных участков в Псковской области 24.03.2020, 12:570 В Псковскую область более десяти тысяч жителей вернулись из-за границы в период пандемии коронавируса 24.03.2020, 12:474 Утвержден прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
24.03.2020, 12:472 По предварительным данным, коронавирус подозревается у 7 жителей Псковской области 24.03.2020, 12:380 Минтруд РФ: Денег в ФСС хватит на все выплаты, в том числе по больничным 24.03.2020, 12:340 В Псковской области создан ситуационный центр для оперативного мониторинга ситуации в экономике 24.03.2020, 12:280 Мясные полуфабрикаты похитила женщина из псковского магазина
24.03.2020, 12:260 Фестиваль «Без_Предел» перенесен на май 24.03.2020, 12:220 Около 6 тысяч тонн продуктов досмотрено на границе Псковской области за выходные 24.03.2020, 12:163 Самой важной частью поправок в Конституцию россияне считают доступность и качество медицинского обслуживания 24.03.2020, 12:120 Сотрудники салона красоты сдали полиции клиентку, вернувшуюся из Италии
24.03.2020, 12:120 «Виртуальный Пушкинский Заповедник» предлагает своим виртуальным туристам новые видеоматериалы 24.03.2020, 12:080 В Кадастровой палате по Псковской области рассказали о платной деятельности 24.03.2020, 11:580 Варианты развития территории садоводческих товариществ на Линейной в Пскове рассмотрит градсовет 24.03.2020, 11:530 Пьяного водителя на «ГАЗе» остановили полицейские в Псковском районе
24.03.2020, 11:510 «Единая Россия» сократит расходы и направит средства на помощь гражданам в связи с COVID-19 24.03.2020, 11:460 Минтруд разъяснил россиянам порядок удаленной работы при карантине 24.03.2020, 11:453 Цены на бензин рухнули в США, а россиян пугают ростом цен на топливо 24.03.2020, 11:410 Поисками пожилой псковички, страдающей потерей памяти, занялась полиция
24.03.2020, 11:400 Банк России призвал ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией рециркуляции 24.03.2020, 11:370 Псковский театр драмы покажет свои лучшие спектакли на YouTube 24.03.2020, 11:366 Маски-шоу 24.03.2020, 11:170 Весеннее ограничение на движение большегрузов по дорогам Псковской области отменено
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.