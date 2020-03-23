Происшествия

В Пскове сын до смерти забил мать

21 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в одной из квартир на улице Ижорского батальона в городе Пскове тела хозяйки с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Псков СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, по версии следствия, 19 марта по месту жительства между матерью и сыном произошел конфликт, в ходе которого последний нанес потерпевшей множество ударов кулаками в области головы и туловища. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Спустя два дня тело потерпевшей обнаружил старший сын, когда пришел проведать больного отца. Прибившие по вызову родственника стражи порядка задержали предполагаемого злоумышленника в одной из соседних квартир, где он употреблял спиртные напитки.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.