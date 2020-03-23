Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как в России «спасают» от коронавируса
Легендарный БГ в Пскове!
Ангарский дом для псковичей
Дело Гавунаса
Резиновые сапоги: за и против
Телефон прямого эфира 56-73-72
Парк для людей, попавших в беду
Бесплатные советы юристов псковичам
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Происшествия 23.03.2020 16:127 Сотни патронов и снарядов нашел многодетный отец в Стругокрасненском районе 25.03.2020 09:070 Неисправная труба стала причиной пожара в гдовской деревне Трутнево 25.03.2020 09:070 За сутки в Псковской области произошли 13 палов травы 25.03.2020 08:440 Мужчина погиб при пожаре в поселке Красный Луч 24.03.2020 17:499 В Пскове сын до смерти забил мать 24.03.2020 17:144 Более 3 млн рублей похитили у псковских пенсионеров и сироты-инвалида экс-пристав и ее подельники
 
 
 
Самое популярное 19.03.2020 13:2130 Губернатор Михаил Ведерников сообщил о первых случаях коронавируса в Псковской области 21.03.2020 14:419 Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом 20.03.2020 16:117 В Псковской области у 13 человек подозревают коронавирус 22.03.2020 18:390 Туроператоры заявили о вынужденной аннуляции всех забронированных туров за рубеж 21.03.2020 22:2625 Шесть человек предположительно инфицировано коронавирусом в Псковской области на данный момент
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Неисправная труба стала причиной пожара в гдовской деревне Трутнево

25.03.2020 09:07|ПсковКомментариев: 0

В 14.10 24 марта поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме в деревне Трутнево Гдовского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в доме огнем повреждена кровля на площади 3 кв. метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение целостности трубы отопительного котла.

В 22.21 24 марта в жилом доме в Паклинском хуторе на территории города Дно сгорела кровля по всей площади, выгорело изнутри. Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание электропроводки в доме.

В 23.00 24 марта сгорел дачный дом в деревне Ктины Плюсского района. Предварительно, пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи. От огня спасено 5 хозяйственных построек и 1 дачный дом.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 783 человека
25.03.2020, 09:070 Неисправная труба стала причиной пожара в гдовской деревне Трутнево 25.03.2020, 09:070 За сутки в Псковской области произошли 13 палов травы 25.03.2020, 08:500 «Правительство на другой планете, родной» - экс-губернатор Кузнецов о том, как в России «спасают» от коронавируса 25.03.2020, 08:440 Мужчина погиб при пожаре в поселке Красный Луч
25.03.2020, 08:310 «Единая Россия» приступила к формированию программы, с которой пойдет на выборы в Госдуму 25.03.2020, 08:150 Ространснадзор с 25 марта приостановит весовой контроль транспорта с продовольствием и товарами первой необходимости 25.03.2020, 07:580 В Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием в поликлиниках 25.03.2020, 07:460 ФНПР предложила вывести накопительную часть из пенсий
25.03.2020, 07:380 В Госдуме предлагают освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ на время карантина 25.03.2020, 07:221 Право порховского сироты на жилье восстановили спустя годы 25.03.2020, 07:110 Минэкономразвития готовит меры для поддержки гостиниц и ресторанов 25.03.2020, 06:550 Прокуратура проверила медпункты школ и детсадов в Порховском районе
24.03.2020, 23:040 Псковская детская поликлиника заказала бесконтактные термометры 24.03.2020, 22:500 Торговые центры предупредили о возможном дефолте по долгам 24.03.2020, 22:380 Эквайринговый оборот в псковском регионе увеличился на 34% 24.03.2020, 22:200 Порховский прокурор добился признания информации о возможности приобретения наркотиков в Сети запрещенной
24.03.2020, 22:030 Псковские полицейские и общественники подарили библиотекам книги 24.03.2020, 21:435 Михаил Ведерников поблагодарил предпринимателей за предложенную помощь в условиях борьбы с коронавирусом 24.03.2020, 21:342 Администрация города призывает псковичей активнее участвовать в программе благоустройства 24.03.2020, 21:230 Формат проведения международного форума «Инженеры будущего» планируют изменить
24.03.2020, 21:120 «Россети» взяли под особый контроль ключевые инфраструктурные и соцобъекты 24.03.2020, 21:030 Андрей Михеев: Необходимо наладить работу рынков при безусловном соблюдении всех санитарных правил 24.03.2020, 20:523 Предком человека мог быть первобытный червяк - ученые 24.03.2020, 20:452 Фотофакт: Очередь в ПТС в условиях угрозы коронавируса
24.03.2020, 20:456 АО «Псковэнергосбыт» временно не начисляет пени населению за несвоевременную оплату 24.03.2020, 20:280 Треть ипотечных заявок в Псковской области регистрируется в электронном виде 24.03.2020, 20:169 Почти 14 млн рублей планируется вложить в благоустройство лесопарковой зоны на улице Яна Райниса 24.03.2020, 20:101 Антикоррупционные меры рассмотрели депутаты правового комитета Псковской гордумы
24.03.2020, 20:020 Правительство поручило закрыть в регионах кинотеатры и ночные клубы 24.03.2020, 19:590 Лев Лещенко лег на обследование в больницу 24.03.2020, 19:540 Более 300 тысяч рублей направлено на помощь детям-инвалидам в Псковской области 24.03.2020, 19:450 Гарик Сукачев рассказал о своем деде, которого война застала в Плюсском районе
24.03.2020, 19:370 Псковичи активно пользуются мобильным приложением Почты России 24.03.2020, 19:190 Мемориальную доску бойцу 6-ой роты Денису Зинкевичу откроют в Пскове 24.03.2020, 19:051 Андрей Михеев: Мы не видим рисков невыполнения нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» 24.03.2020, 18:450 Модели самолетов и муниципального транспорта смогут собрать островские школьники
24.03.2020, 18:311 Росрестр напоминает псковичам о «бесконтактных технологиях» подачи документов 24.03.2020, 18:1816 Коронавирус стал катализатором для еще большего углубления экономических проблем - псковский бизнесмен 24.03.2020, 18:020 День без осадков обещают псковичам синоптики 25 марта 24.03.2020, 17:511 Инфляция в СЗФО в феврале замедлилась
24.03.2020, 17:499 В Пскове сын до смерти забил мать 24.03.2020, 17:450 Дополнительные средства рассчитывает привлечь Псковская область на микрофинансовую деятельность предприятий 24.03.2020, 17:304 Коронавирус существенно не повлиял на планы резидентов ОЭЗ «Моглино» 24.03.2020, 17:150 Великолукский транспортный прокурор проведет прием граждан
24.03.2020, 17:144 Более 3 млн рублей похитили у псковских пенсионеров и сироты-инвалида экс-пристав и ее подельники 24.03.2020, 17:021 В магазин It girl приглашает псковичей «ПИК60» 24.03.2020, 16:544 Опубликовано фото Путина в защитном костюме при визите в больницу в Коммунарке 24.03.2020, 16:517 Средняя заработная плата в Псковской области в 2020 году превысила 29 200 рублей - Псковстат
24.03.2020, 16:401 Впервые в уголовно-исполнительной системе региона начальнику отряда исправительной колонии вручили звание «подполковник внутренней службы» 24.03.2020, 16:370 Волонтерский центр «Единой России» в Великих Луках приступает к работе 24.03.2020, 16:334 Экс-пристава и ее подельников будут судить в Пскове за крупное мошенничество 24.03.2020, 16:300 7 главных заблуждений об отношениях, которые нужно знать
24.03.2020, 16:220 До ослабления курса рубля и коронавирусных ограничений Псковская область демонстрировала умеренный рост экономических показателей 24.03.2020, 16:100 «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников на март 2020 года 24.03.2020, 16:066 Псковичи не столкнутся с дефицитом товаров первой необходимости - бизнесмен 24.03.2020, 16:066 Андрей Михеев призвал псковичей не переживать из-за полупустых полок в магазинах
24.03.2020, 15:550  В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции проводят лектории по безопасности дорожного движения с детьми 24.03.2020, 15:521 Вернувшийся из США псковский боксер о коронавирусе: Меры в любом случае надо принимать, иначе расползется 24.03.2020, 15:490 Союз экологов Псковской области включился в работу волонтерского центра по борьбе с коронавирусом 24.03.2020, 15:447 Ажиотаж вокруг коронавируса привел к росту выручки - директор «Империала»
24.03.2020, 15:410 Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год - СМИ 24.03.2020, 15:380 Индивидуальную программу развития Псковской области могут утвердить до конца марта 24.03.2020, 15:370 Эксперт: Студенты-медики окажут ощутимую помощь скорой помощи в ситуации борьбы с коронавирусом 24.03.2020, 15:310 Дистанционное обучение станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН
24.03.2020, 15:282 Тело пропавшей день назад пенсионерки нашли на окраине Пскова 24.03.2020, 15:111 Минздрав России: Ибупрофен может использоваться у пациентов с коронавирусом 24.03.2020, 15:070 Российские семинаристы спели Bella Ciao! в поддержку итальянцев, находящихся на карантине. ВИДЕО 24.03.2020, 14:590 Антисептики для рук имеются в продаже в «Империале» в достаточном количестве
24.03.2020, 14:571 В зеркале коронавируса 24.03.2020, 14:420 «Эхономика» с Андреем Михеевым. ВИДЕО 24.03.2020, 14:400 Псковичи могут посетить виртуальный концертный зал 24.03.2020, 14:390 Взаимополезной назвала практику студентов-медиков в условиях борьбы с коронавирусом Анжелика Шундер
24.03.2020, 14:370 Андрей Михеев о развитии бизнеса в условиях коронавируса: Ситуация непростая, но кризисом ее называть пока нельзя 24.03.2020, 14:330 О вероятности исключения из Единого реестра субъектов МСП предупредили псковских юрлиц и предпринимателей 24.03.2020, 14:240 В Псковской области клиентские службы ПФР временно будут осуществлять прием граждан только по предварительной записи 24.03.2020, 14:169 Михаил Ведерников получил результат теста на коронавирус
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.