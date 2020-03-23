Происшествия

Неисправная труба стала причиной пожара в гдовской деревне Трутнево

В 14.10 24 марта поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме в деревне Трутнево Гдовского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в доме огнем повреждена кровля на площади 3 кв. метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение целостности трубы отопительного котла.

В 22.21 24 марта в жилом доме в Паклинском хуторе на территории города Дно сгорела кровля по всей площади, выгорело изнутри. Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание электропроводки в доме.

В 23.00 24 марта сгорел дачный дом в деревне Ктины Плюсского района. Предварительно, пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи. От огня спасено 5 хозяйственных построек и 1 дачный дом.