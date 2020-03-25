Происшествия

Мошенники обещают псковичам «компенсации от коронавируса»

В Псковской области появились мошенники, которые обещают выплатить некие компенсации, якобы положенные людям в связи с коронавирусом.

В частности, как рассказала «МК в Пскове» дочь пенсионера, отцу пришла в СМС ссылка на рекламу некоего «Центра финансовой защиты по возврату невыплаченных денежных средств». Мужчине предлагали ввести в форму 6 последних цифр банковской карты, которой он чаще всего пользуется, и нажать кнопку «Проверить свою компенсацию».

Мошенники обещают солидные компенсации - от 12000 рублей - и создают видимость серьезной структуры, утверждая, что пользователь находится на официальном сайте уполномоченного подразделения по финансовой защите населения.

Достаточно набрать в интернете название структуры, чтобы понять, что это - обман.