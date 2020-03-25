Происшествия

Псковские полицейские приняли участие в разоблачении ОПГ, занимавшейся продажей данных финучреждений

ФСБ России совместно с полицейскими из разных субъектов страны, в том числе Псковской области, пресекли деятельность организованной группы лиц, которые занимались продажей краденных данных российских и зарубежных финансовых учреждений, сообщает ГТРК «Псков».

Злоумышленники получали данные через неправомерный доступ к учётным записям пользователей интернета и платёжных систем. Криминальный бизнес вели через десятки интернет-магазинов. После покупок люди лишались средств на банковских счетах.

В ходе обысков правоохранители изъяли более миллиона долларов и три миллиона рублей, поддельные документы, оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты. Задержаны тридцать членов банды. Большинство заключены под стражу.

Установлено, что организаторы преступного сообщества уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.