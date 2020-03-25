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В краже различной утвари из дома и бани знакомого обвиняется жительница Красногородска

25.03.2020 10:26|ПсковКомментариев: 0

В Пыталовский районный суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в краже имущества из дома и бани своего знакомого в поселке Красногородск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Как установлено в ходе предварительного расследования, женщина, зная, что ее знакомый отсутствует дома, решила украсть различную утварь из его дома и бани с целью продажи на металлолом. Похищая имущество она не знала, что за ней наблюдают соседи, которые сообщили о случившемся в полицию.

Далеко женщина уйти не смогла. Она призналась в совершенном преступлении.

Санкция пункта «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в жилище) предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Теги: #кража #прокуратура #суд #Красногородский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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