Происшествия

Полиция пресекла деятельность подпольной нарколаборатории в Пскове

В Пскове полиция пресекла деятельность подпольной нарколаборатории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, которые 22 марта провели в областном центре сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, в одном из помещений, находящемся в пользовании двух жителей региона 1996 года рождения, было обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон общей массой 311,3 грамма.

По версии следствия, наркотик предназначался для последующего сбыта посредством тайников-«закладок» на территории Пскова и области. Также были изъяты лабораторное оборудование, химические реактивы и прочие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Фигуранты дали признательные показания. Они задержаны. В настоящее время в рамках проводимого расследования проводятся необходимые следственные действия.