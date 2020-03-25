Происшествия

Псковская полиция установила подозреваемых в кражах меда, самовара и дверцы от печи

Сотрудники полиции установили подозреваемых в кражах в нескольких районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, 54-летний великолучанин сообщил в полицию, что в период с 15 по 22 марта с приусадебного участка у дачного дома в Лычевской волости была совершена кража металлических и чугунных изделий. Причиненный ущерб составил около 40 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены двое мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Это безработные и ранее судимые жители Великих Лук 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Кроме того, по версии следствия, из дачного дома в деревне Хохлы Пушкиногорского района путем проникновения через проем в полу была совершена кража двух аккумуляторов и раздаточной коробки от автомобиля УАЗ, а с пасеки на приусадебном участке - мед. Об этом в полицию сообщил пенсионер из Санкт-Петербурга. В краже подозревается безработный, ранее судимый житель Пушкиногорского района 1975 года рождения. Он дал признательные показания. Проводится расследование.

В Островском районе из сарая у дачного дома в деревне Пентехи путем взлома входной двери были похищены культиватор и деревообрабатывающий станок. В этой краже подозревается 24-летний не работающий, судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное изъято.

А из дачного дома в Ядровской волости Псковского района, разбив оконное стекло, злоумышленник украл самовар и металлическую дверцу от печи. В этой краже подозревается 34-летний не работающий и судимый житель Псковского района. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.