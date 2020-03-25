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Сто часов обязательных работ предстоит отработать псковичу за уклонение от уплаты алиментов

Сто часов обязательных работ предстоит отработать псковичу за уклонение от уплаты алиментных платежей на своего сына.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФССП, согласно решению суда житель Пскова обязан платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, однако продолжительное время никакой поддержки ребенок от отца не получал. Образовавшаяся задолженность достигла свыше 400 тысяч рублей.

За своё безразличие к родительским обязанностям судебный пристав ОСП по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Пскову и Псковскому району составил в отношении должника протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей».

Рассмотрев данный протокол, суд признал псковича виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Теперь мужчине предстоит заняться общественно полезным делом.

Если отец-должник не начнёт платить алиментные платежи своему сыну, ему уже будет грозить уголовная ответственность по ч.1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».