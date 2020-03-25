Происшествия

Росгвардейцы задержали мужчин, подозреваемых в кражах алкоголя и продуктов в Пскове

Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получив сигнал «Тревога» из бара на улице Балтийской, незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 45-летнего местного жителя, который похитил с витрины спиртные напитки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В этот же день в магазине на улице Красноармейской росгвардейцами был задержан 31-летний мужчина, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.