Происшествия

Печорский дебошир, толкнувший полицейского, может получить до 10 лет тюрьмы

Прокурор Печорского района утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, он обвиняется в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти.

В ходе расследования установлено, что 20 ноября 2019 года в вечернее время, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании гостиницы «Планета» в Печорах, оттолкнул на металлические перила сотрудника МОВО «Псковский», прибывшего на вызов,

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.2 ст.318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 (десяти) лет.