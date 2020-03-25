Происшествия

Более 55 млн рублей похитили у псковичей руководители строительной фирмы при оформлении беспроцентных займов

Следственной частью СУ УМВД России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, по версии следствия, с конца 2014 года по декабрь 2016 года обвиняемые путем обмана, не имея возможности и намерений исполнять взятые на себя обязательства и условия договоров, заключенных от имени подконтрольных юридических лиц, совершили хищение денежных средств, принадлежащих 44 жителям области. Общая сумма похищенного составила более 55 миллионов рублей.

Покупатели квартир в строящемся доме по договору беспроцентного займа передавали деньги руководителям строительной фирмы-подрядчика. Те, в свою очередь, предлагали цену ниже, чем компания-застройщик, и обещали заемщикам оформить квартиры в собственность после сдачи новостроек на улице Венской и Инженерной. Однако, на момент оформления сделок, фигуранты не имели права собственности на жилые помещения, а некоторые квартиры «продавали» сразу нескольким потерпевшим.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователи установили, что обвиняемые образовали несколько юрлиц в нарушение порядка, установленного Федеральным законом. Бизнесмены предоставили в налоговую службу данные о подставных фирмах, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также о создании ряда юридических лиц.

Для полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела следователями следственной части СУ УМВД России по Псковской области совместно с оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области на территории города Пскова, Псковской области проведена кропотливая работа по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений: установлено и допрошено 44 потерпевших, около 200 свидетелей, проведено 17 обысков и свыше 60 выемок бухгалтерских и других документов, объем уголовного дела составил 90 томов, объем обвинительного заключения – около 2700 листов.

В общей сложности подозреваемым инкриминируются 7 эпизодов противоправной деятельности, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

В настоящее время уголовное дело в отношении фигурантов с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.