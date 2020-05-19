Происшествия

Полиция разыскивает псковича, пропавшего в апреле прошлого года

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Роман Иванов 1974 года рождения, житель областного центра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области,14 апреля 2019 года он без вести пропал на территории Пскова. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

На вид мужчине 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы темно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.