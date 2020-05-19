Происшествия

Пожар случился в квартире на улице Яна Фабрициуса в Пскове

В 12:24 24 мая поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: город Псков, улица Яна Фабрициуса. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 9 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото ГУ МЧС России по Псковской области

А утром, в 9:36, поступило сообщение о возгорании трактора в деревне Могилево Дедовичского района. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.