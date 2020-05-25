Происшествия

Страдающая потерей памяти пенсионерка пропала в Кунье

Утром 24 мая ушла из дома в поселке Кунье и до настоящего времени не вернулась Нина Панкова 1937 года рождения, сообщает газета «Наш путь».

Женщина была одета в толстовку, халат, кроссовки или ботинки. Рост 170 см. Пропавшая страдает потерей памяти. Может не понимать, куда идёт.

«Вечером прошли с собакой. Пропавшая шла вдоль железной дороги в сторону Великих Лук. Затем вышла на поле. В самой Кунье след петляет улочками частного сектора в районе Первомайской», - сообщили в поисковом отряде «След» города Великие Луки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Нины Панковой, просят позвонить по телефонам 89113767676 или 02.