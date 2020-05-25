Происшествия

Три сотрудника аэропорта «Пулково» привлечены к дисциплинарной ответственности из-за заживо сгоревшего псковича

Три сотрудника охранной организации аэропорта «Пулково» привлечены к дисциплинарной ответственности из-за погибшего в марте 2019 года 38-летнего псковича.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-западном следственном управлении на транспорте СКР, следствием установлено, что в марте 2019 года произошло возгорание поста охраны парковки на территории одного из аэропортов. После тушения пожара обнаружено тело мужчины.

Фото РЕН ТВ

В ходе следствия и по результатам судебного медицинского исследования установлено, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, нарушил должностные обязанности и не соблюдал меры безопасности, в результате чего произошло замыкание электросети с последующим возгоранием.

Следователями в адрес руководства организации было направлено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Следствие пришло к выводу, что не было соблюдено должностными лицами организации ряд положений действующего законодательства и не приняты меры к обеспечению безопасных условий труда, а также не приняты должные меры к контролю сотрудника на рабочем месте, что стало одним из обстоятельств, способствовавших произошедшему. Внесенное представление было удовлетворено.

По результатам его рассмотрения, руководством организации принят ряд необходимых мер, проведены профилактические и разъяснительные беседы о недопустимости нарушения трудовой дисциплины, а также к дисциплинарной ответственности привлечено 3 человек.

Напомним, смертельный пожар произошел на территории воздушной гавани Петербурга ночью 31 марта. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, огонь охватил будку охранника на одной из парковок. Спасатели прибыли в течение пяти минут, пожар оперативно потушили. Внутри будки нашли тело 38-летнего охранника из Псковской области.